Studenti manganellati a Pisa nel registro degli indagati una decina di poliziotti | Lesioni lievi o eccesso colposo di legittima difesa

Era il 24 febbraio scorso quando la polizia caricò gli Studenti durante i cortei pro Palestina a Pisa. La procura, che aveva aperto il fascicolo, ha iscritto nel registro degli indagati una decina di agenti, a vario titolo, per eccesso colposo di legittima difesa e Lesioni lievi colpose. Tra loro ci sarebbero poliziotti del reparto mobile fiorentino, impiegati nel servizio d'ordine pubblico, e anche i responsabili sulla piazza del dispositivo di sicurezza. Un cordone di polizia caricò una cinquantina di Studenti medi superiori per impedire che il corteo raggiungesse la centralissima piazza dei Cavalieri. I disordini innescarono una serie di polemiche con critiche alla condotta della polizia. Dopo la manifestazione, sette poliziotti in servizio in piazza il giorno degli scontri si erano autoidentificati, informando la procura.

Pisa - una decina di agenti indagati per gli scontri durante il corteo di studenti - Sono convinta che stessero cercando, tra molte difficoltà, di tutelare la sicurezza pubblica e che siano stati aggrediti, tant’è che si parla appunto di legittima difesa. Io sto dalla parte dei poliziotti anche e soprattutto in questo momento di difficoltà. “Totale solidarietà – scrive in una nota – agli agenti e ai dirigenti della polizia di Stato nei confronti dei quali si procederebbe per ... (Lapresse.it)

Scontri Pisa - indagati una decina di poliziotti e alcuni studenti - Sono una decina i poliziotti indagati a vario titolo, per i reati di eccesso colposo di […]. (Adnkronos) – La procura di Pisa ha messo una serie di avvisi di garanzia in relazione alle cariche della polizia contro gli studenti delle scuole superiori al corteo pro Palestina del 23 febbraio scorso nella città della torre pendente. (Periodicodaily.com)

