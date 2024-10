Anteprima24.it - Spiaggia più lunga per l’estate: tutti i dettagli del cantiere per il ripascimento

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono ricominciati da pochi giorni, sul Lungomare di Salerno, i lavori per ilche interessa il tratto di costa tra Pastena e Torriobe fino alla Foce del Fiume Irno. Entro marzo 2026, in 410 giorni, l’impresa interessata dai lavori, il Consorzio Infratech conta di alre di 70/80 metri lacon un progetto che prevede anche di ripristinare le scale dove esistenti e di realizzare delle pedane per l’accesso ai diversamente abili. Difficile che, per l’arrivo della prossima estate, l’intervento potrà essere completato ma si conta di rendere fruibile almeno lafino all’ex Ostello della Gioventù. Ad illustrareidel progetto è stata questa mattina l’ingegnere Maria Giordano, il direttore dei lavori che ha spiegato alcune delle difficoltà che hanno complicato il