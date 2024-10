Lettera43.it - Sondaggi politici, Pd e Lega i partiti che crescono di più

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Salgono tre deimaggiori, scendono quasi tutti quelli minori. È questo il quadro delineato dairealizzati da Swg per il TgLa7 del 21 ottobre 2024. Fratelli d’Italia è sempre più vicina al 30 per cento e, con un+0,2 rispetto alla settimana precedente, raggiunge il 29,5 per cento. Bene anche il Partito democratico, secondo in classifica con il 22,6 (+0,3). Terzo il Movimento 5 stelle, che ha perso lo 0,3 totalizzando l’11,4 per cento. Stabile Forza Italia al 9 per cento, tallonata dallache segue con l’8,9 per cento (+0,3). Nessun cambiamento per Alleanza verdi sinistra, che in caso di elezioni otterrebbe il 6,8 per cento dei consensi.Swg 21 ottobre (TgLa7).