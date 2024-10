Se mi lasci non vale: Rai 2 sfrutta il successo di Temptation Island ma punta a un prodotto più alto (Di martedì 22 ottobre 2024) Il format Rai guarda al programma di Canale 5, ma allo stesso tempo se ne discosta nei contenuti. Se il linguaggio televisivo sembra essere lo stesso, gli stereotipi pure, il trash lascia spazio a riflessioni reali sui rapporti di coppia. "Se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che io adesso sto per pagare", cantava Julio Iglesias. Esattamente quello che ci siamo chiesti anche noi, pubblico di Rai 2, ieri sera guardando il nuovo programma condotto da Luca Barbareschi (che ritroviamo pure il sabato sera con Ballando con le stelle), dal titolo, appunto, Se mi lasci non vale. Il programma è un C'eravamo tanto amati in versione 2024: cioè molto ispirato Temptation Island. Per regia, location, fauna umana. Con una differenza fondamentale: su Canale 5 ci sono i tentatori che tentano di sfasciare le coppie Movieplayer.it - Se mi lasci non vale: Rai 2 sfrutta il successo di Temptation Island ma punta a un prodotto più alto Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il format Rai guarda al programma di Canale 5, ma allo stesso tempo se ne discosta nei contenuti. Se il linguaggio televisivo sembra essere lo stesso, gli stereotipi pure, il trasha spazio a riflessioni reali sui rapporti di coppia. "Se minon, non ti sembra un po' caro il prezzo che io adesso sto per pagare", cantava Julio Iglesias. Esattamente quello che ci siamo chiesti anche noi, pubblico di Rai 2, ieri sera guardando il nuovo programma condotto da Luca Barbareschi (che ritroviamo pure il sabato sera con Ballando con le stelle), dal titolo, appunto, Se minon. Il programma è un C'eravamo tanto amati in versione 2024: cioè molto ispirato. Per regia, location, fauna umana. Con una differenza fondamentale: su Canale 5 ci sono i tentatori che tentano di sfasciare le coppie

