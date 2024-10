Salute mentale: l’importanza di investire nella rete territoriale secondo il Ministero della Salute (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Salute mentale è diventata una questione di crescente importanza, specialmente dopo i difficili due anni di pandemia che hanno evidenziato le fragilità esistenti nel sistema sanitario. Andrea Costa, consigliere del ministro della Salute, ha sottolineato l’urgenza di nuovi investimenti e della creazione di una rete efficace sul territorio. Queste affermazioni sono emerse in occasione dello spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia“, un evento dedicato al dialogo sulla Salute e sull’inclusività sociale. Il ruolo del Pnrr nella Salute mentale Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una risposta strategica alla crisi della Salute mentale. Costa ha evidenziato come questo piano possa garantire risorse dedicate a migliorare l’accesso alle cure e a rendere i servizi sanitari più omogenei in tutto il territorio nazionale. Gaeta.it - Salute mentale: l’importanza di investire nella rete territoriale secondo il Ministero della Salute Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laè diventata una questione di crescente importanza, specialmente dopo i difficili due anni di pandemia che hanno evidenziato le fragilità esistenti nel sistema sanitario. Andrea Costa, consigliere del ministro, ha sottolineato l’urgenza di nuovi investimenti ecreazione di unaefficace sul territorio. Queste affermazioni sono emerse in occasione dello spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia“, un evento dedicato al dialogo sullae sull’inclusività sociale. Il ruolo del PnrrIl Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una risposta strategica alla crisi. Costa ha evidenziato come questo piano possa garantire risorse dedicate a migliorare l’accesso alle cure e a rendere i servizi sanitari più omogenei in tutto il territorio nazionale.

Sanità - Costa : "Per salute mentale sono necessari maggiori investimenti e una rete sul territorio" - Il Pnrr va in questa direzione. Lo ha detto all'Adnkronos Salute Andrea Costa, consigliere del ministro della Salute, in occasione dello spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, fondata e diretta da Dario D'Ambrosi e composta da attori con disabilita? fisiche e psichiche, in programma oggi e domani al Teatro Parioli per promuovere il ... (Liberoquotidiano.it)

Mister Movie | Giocare con una console : un toccasana per la salute mentale? Lo studio lo conferma - Questi risultati, ottenuti attraverso l’analisi di un campione significativo di persone (97. Dall’altro, emergono sempre più studi che evidenziano i potenziali benefici del gaming, soprattutto se praticato con moderazione. Grazie a MisterMovie. L’aspetto sociale del gaming, soprattutto nei giochi multiplayer, non va sottovalutato: la possibilità di interagire con altri giocatori può contrastare ... (Mistermovie.it)

Gli utenti del centro di salute mentale di Portogruaro dipingono un grande murales - Un grande murales interno abbellisce la sala mensa, donando all'ambiente una sensazione di relax e serenità. Lo hanno realizzato dieci giovani al centro di salute mentale di via Forlanini a Portogruaro, struttura che nelle ultime settimane ha ospitato il progetto “EsploraTe – Illumina il tuo... (Veneziatoday.it)