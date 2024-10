Roma, tifoso si risveglia dal coma e non ricorda nulla di Totti e di due scudetti (Di martedì 22 ottobre 2024) Si chiama Luciano D’Adamo ed è un tifoso della Roma decisamente particolare. Finito in coma nel 2019 a causa di un incidente stradale, al suo risveglio si era accorto di aver dimenticato tutto quanto accaduto dal 1980 a oggi. Quarant’anni di blackout nella sua memoria, dalla quale sono stati suo malgrado cancellati una serie di ricordi. Dai fatti più importanti, come il matrimonio, i figli e i nipoti, la caduta delle Torri Gemelle, i cellulari e i progressi nella tecnologia, fino alla sfera calcistica, che per un tifosissimo giallorosso è decisamente anche quella di primaria importanza. Ebbene, dalla sua testa, tre la altre cose, erano assenti gli scudetti del 1983 e del 2001 e persino l’esistenza Francesco Totti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si chiama Luciano D’Adamo ed è undelladecisamente particolare. Finito innel 2019 a causa di un incidente stradale, al suo risveglio si era accorto di aver dimenticato tutto quanto accaduto dal 1980 a oggi. Quarant’anni di blackout nella sua memoria, dalla quale sono stati suo malgrado cancellati una serie di ricordi. Dai fatti più importanti, come il matrimonio, i figli e i nipoti, la caduta delle Torri Gemelle, i cellulari e i progressi nella tecnologia, fino alla sfera calcistica, che per un tifosissimo giallorosso è decisamente anche quella di primaria importanza. Ebbene, dalla sua testa, tre la altre cose, erano assenti glidel 1983 e del 2001 e persino l’esistenza Francesco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Roma Volley Club in trasferta in Croazia con un tifoso speciale : Al Bano - Il passaggio del turno sembra una formalità, ma bisognerà comunque affrontare la prima trasferta europea stagionale. La Roma Volley Club è giunta in Croazia per giocare la partita di ritorno dei trentaduesimi di finale di Challenge Cup contro il Kelteks Karlovac, forte del 3-0 conquistato la... (Romatoday.it)

La Roma Volley Club in trasferta in Croazia con un tifoso speciale : Al Bano - Il passaggio del turno sembra una formalità, ma bisognerà comunque affrontare la prima trasferta europea stagionale. La Roma Volley Club è giunta in Croazia per giocare la partita di ritorno dei trentaduesimi di finale di Challenge Cup contro il Kelteks Karlovac, forte del 3-0 conquistato la... (Today.it)

Venezia - tifoso aggredito a cinghiate dagli ultras della Roma - Momenti di follia a Roma nel pre-partita dei giallorossi di Juric contro il Venezia. Ferito anche un poliziotto della digos. Lì è stato accerchiato dai romanisti che lo hanno preso a cinghiate. L'articolo Venezia, tifoso aggredito a cinghiate dagli ultras della Roma sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)