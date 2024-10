Re Carlo contestato in Australia: “Questa non è la vostra terra, non sei il mio re, sei un genocida". L’intervento di Camilla (Di martedì 22 ottobre 2024) Non potrà essere annoverato fra i suoi successi il viaggio in Australia di Re Carlo con la consorte Camilla: anche se limitata, la protesta da parte di una senatrice aborigena contro il monarca è stata plateale ed è avvenuta nel momento clou della cerimonia istituzionale al Parlamento di Canberra. Un'ombra sulla sua visita in A Milleunadonna.it - Re Carlo contestato in Australia: “Questa non è la vostra terra, non sei il mio re, sei un genocida". L’intervento di Camilla Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non potrà essere annoverato fra i suoi successi il viaggio indi Recon la consorte: anche se limitata, la protesta da parte di una senatrice aborigena contro il monarca è stata plateale ed è avvenuta nel momento clou della cerimonia istituzionale al Parlamento di Canberra. Un'ombra sulla sua visita in A

L’incontro inaspettato tra re Carlo e un alpaca durante la visita in Australia - L’immagine del re che ride affettuosamente in risposta allo starnuto dell’animale ha fatto rapidamente il giro dei social media. Nonostante Hephner abbia già incontrato varie personalità celebri, l’incontro con re Carlo ha occupato un posto speciale nel suo “curriculum” di alpaca. Le immagini catturano re Carlo mentre accarezza il muso di Hephner, un gesto che sottolinea la connessione spontanea tra il sovrano e l’animale. (Gaeta.it)

Re Carlo e la regina Camilla in Australia : 3 momenti belli e 2 da dimenticare - La contestazione sull’uso del bagno C’è stato un altro episodio increscioso nel tour, riportato dall’Australian Daily Telegraph. E anche una fonte di ansia e paura non solo per la royal family ma anche per i sudditi. All’epoca la ristrutturazione costò 18mila dollari australiani (9. Pare, infatti, che i funzionari australiani siano rimasti «delusi» dal fatto che re Carlo non abbia dovuto usare i bagni “insonorizzati” da 30mila sterline costruiti per la visita della defunta regina nel 1992. (Amica.it)

Australia - Canberra : un alpaca starnutisce addosso a Re Carlo III - Re Carlo III e la regina Camilla sorpresi da un fuoriprogramma durante la loro visita in Australia. Mentre salutavano centinaia di persone accorse a salutarli a Canberra, tra il pubblico c'era anche un alpaca che ha starnutito addosso al Sovrano. (Liberoquotidiano.it)