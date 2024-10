Rc auto in Puglia, Foggia resta la più cara ma con prezzi stabili: a Taranto i rincari più elevati (Di martedì 22 ottobre 2024) Negli ultimi cinque anni il mercato RC auto è stato caratterizzato da forti oscillazioni di prezzo a livello nazionale. Infatti, dalla fine del 2019 si è assistito ad un continuo calo, legato principalmente alle conseguenze del Covid, che ha portato al minimo storico di 327,9€ a gennaio 2022 Foggiatoday.it - Rc auto in Puglia, Foggia resta la più cara ma con prezzi stabili: a Taranto i rincari più elevati Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Negli ultimi cinque anni il mercato RCè statotterizzato da forti oscillazioni di prezzo a livello nazionale. Infatti, dalla fine del 2019 si è assistito ad un continuo calo, legato principalmente alle conseguenze del Covid, che ha portato al minimo storico di 327,9€ a gennaio 2022

Il ministro Piantedosi a Puglianello : le autonomie locali come modello di riforma per i comuni del Sannio - La consolidazione del legame tra le comunità e le istituzioni è fondamentale per garantire che le riforme, così come gli interventi legislativi, siano sempre più imperniate su valori di partecipazione e rappresentatività. Una tradizione forte: l’autonomia dei comuni del Sannio I comuni del Sannio vantano una tradizione di autonomia e autogoverno risalente a secoli fa. (Gaeta.it)

Trasporto Pubblico Locale in Puglia - Emiliano : "In attesa dell'elettrico - è sensato rinnovare parco autobus con motori Euro6" - Durante l’incontro è stato presentato lo studio del Politecnico di Milano che analizza le opportunità e criticità per la transizione energetica nel trasporto pubblico locale: secondo lo studio, una transizione graduale verso alimentazioni alternative rappresenta la strategia più efficace per... (Baritoday.it)

Cerimonia di Puglianello : il ministro Piantedosi in visita per l’Autonomia Comunale - L’appuntamento di domani rappresenta quindi non solo un momento di riflessione, ma anche di prospettiva per il futuro, con l’auspicio che simili eventi possano contribuire a rinforzare il tessuto socio-culturale di Puglianello e delle aree circostanti, celebrando la storia ma anche guardando con fiducia avanti, verso un esercizio collettivo di responsabilità e cooperazione. (Gaeta.it)