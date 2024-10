Lanazione.it - Prato e le isole ecologiche, nuove regole. Accessi controllati con badge

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – “Sperimentare sulledel centro una modalità di raccolta cone sulla base degli esiti valutare come procedere rispetto a questa modalità”. Era l’obiettivo proposto in campagna elettorale dalla sindaca Ilaria Bugetti che adesso trova concretezza. Ieri in commissione consiliare 4 a dare conferma del progetto di riqualificazione delleera presente il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra, che ha confermato la volontà di revisione dei centri presenti nel centro città in via Santa Caterina e piazza Mercatale.