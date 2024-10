Polo culturale Fiumicino Di Genesio Pagliuca | Chiediamo la convocazione della Commissione cultura

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – “Siamo soddisfatti che il Comune distia portando avanti il progetto del, integrativo rispetto a quello dell’Auditorium e che riguarda anche Villa Guglielmi, elaborato e fatto finanziare da noi. E ci fa ancora più piacere vedere questa amministrazione comunale, composta da chi per un decennio non ha fatto altro che criticare la realizzazione di questa importante opera, proseguire il nostro lavoro”. Così, in una nota stampa, il Capogruppo PD, Ezio Dia nome del Gruppo Pd “Questa maggioranza, – prosegue Di– ancora una volta, dimostra tutta la sua incoerenza tra ciò che dice e ciò che fa e, in merito alsbandierato come se fosse frutto del lavoro di Baccini e la sua squadra di Governo, rimangono forti ambiguità.