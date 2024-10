Pil Italia Fmi prevede crescita al +07% nel 2024 e +08% nel 2025

Pil Italia, Fmi prevede crescita al +0,7% nel 2024 e +0,8% nel 2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Nello stesso giorno in cui Confindustria ha rivisto al ribasso la crescita del Pil in Italia al +0,8% nel 2024, anche il Fondo Monetario Internazionale presenta le sue stime, che sono ancora più prudenti, prevedendo in particolare per il prodotto interno lordo Italiano un +0,7% nel 2024 e un +0,8% nel 2025. Lo si legge nel World Economic Outlook di ottobre 2024 dell’Fmi. Il dato è stabile rispetto al report di luglio per quanto riguarda il 2024 e in calo dello 0,1% rispetto al 2025. In Eurozona crescita al +0,8% nel 2024 e +1,2% nel 2025 Per quanto invece riguarda l’Eurozona, l’Fmi stima un Pil in crescita dello 0,8% nel 2024 e dell’1,2% nel 2025, l’Italia dunque è inferiore rispetto alla media. Il dato, in paragone al report di luglio, è in calo dello 0,1% in merito al 2024 e dello 0,3% riguardo al 2025. Lapresse.it - Pil Italia, Fmi prevede crescita al +0,7% nel 2024 e +0,8% nel 2025 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nello stesso giorno in cui Confindustria ha rivisto al ribasso ladel Pil inal +0,8% nel, anche il Fondo Monetario Internazionale presenta le sue stime, che sono ancora più prudenti,ndo in particolare per il prodotto interno lordono un +0,7% nele un +0,8% nel. Lo si legge nel World Economic Outlook di ottobredell’Fmi. Il dato è stabile rispetto al report di luglio per quanto riguarda ile in calo dello 0,1% rispetto al. In Eurozonaal +0,8% nele +1,2% nelPer quanto invece riguarda l’Eurozona, l’Fmi stima un Pil indello 0,8% nele dell’1,2% nel, l’dunque è inferiore rispetto alla media. Il dato, in paragone al report di luglio, è in calo dello 0,1% in merito ale dello 0,3% riguardo al

