Piacenza, 400mila euro di beni sequestrati a due imprenditori per bancarotta fraudolenta (Di martedì 22 ottobre 2024) La Guardia di finanza di Piacenza, su delega della locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo di beni per un importo di oltre 400mila euro, convalidato dal gip di Piacenza, nei confronti di un’azienda amministrata di fatto da due imprenditori indagati per bancarotta fraudolenta e altri reati di natura fallimentare. Lapresse.it - Piacenza, 400mila euro di beni sequestrati a due imprenditori per bancarotta fraudolenta Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Guardia di finanza di, su delega della locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo diper un importo di oltre, convalidato dal gip di, nei confronti di un’azienda amministrata di fatto da dueindagati pere altri reati di natura fallimentare.

