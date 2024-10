Partita tra ex leggende del calcio, ma è qualcosa di mai visto: i difensori sfidano gli attaccanti (Di martedì 22 ottobre 2024) Tevez e Drogba in difesa, Seedorf in attacco per cercare di segnare qualche gol: in Corea del Sud si è giocata una Partita al contrario fra ex leggende del calcio mondiale. Fanpage.it - Partita tra ex leggende del calcio, ma è qualcosa di mai visto: i difensori sfidano gli attaccanti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tevez e Drogba in difesa, Seedorf in attacco per cercare di segnare qualche gol: in Corea del Sud si è giocata unaal contrario fra exdelmondiale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La storica notte di San Marino - dopo 20 anni vince una partita di calcio. "Saranno ricordati come leggende" - La notte di giovedì (5 settembre) verrà ricordata a lungo da tutti i sammarinesi e anche dagli appassionati di calcio di altre latitudini. La Nazionale di calcio di San Marino è tornata a vincere una partita dopo vent’anni dall’ultima volta, superando per 1-0 in casa il Liechtenstein. L’autore... (Today.it)

La storica notte di San Marino - dopo 20 anni vince una partita di calcio. "Saranno ricordati come leggende" - La notte di giovedì (5 settembre) verrà ricordata a lungo da tutti i sammarinesi e anche dagli appassionati di calcio di altre latitudini. La Nazionale di calcio di San Marino è tornata a vincere una partita dopo vent’anni dall’ultima volta, superando per 1-0 in casa il Liechtenstein. L’autore... (Riminitoday.it)

Partita delle leggende Fifa - Gianluigi Buffon torna tra i pali - La partita si disputerà allo stadio Monterrey (noto come BBVA) da 51. AGI - L'italiano Gianluigi Buffon, lo spagnolo Carles Puyol e l'inglese John Terry sono stati annunciati come parte dei 30 ex giocatori che prenderanno parte a una partita delle leggende FIFA a Monterrey (Messico settentrionale) il 20 settembre. (Agi.it)