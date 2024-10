Oggi è la Giornata della balbuzie: ne soffrivano anche Manzoni e Marilyn Monroe (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 - La balbuzie è un disturbo che spesso viene percepito come imbarazzante da chi lo vive in prima persona. Si tratta di una condizione che può limitare la vita delle persone, perché è associata nella maggior parte dei casi a sintomi di forte ansia e paura nel dialogare con altre persone. In realtà, è possibile vivere una vita normalissima grazie a rimedi per la balbuzie e trattamenti che aiutano i soggetti balbuzienti a rieducare la respirazione e ottenere un metodo che facilita la produzione delle parole. Ci sono esempi di balbuzienti che hanno superato i blocchi provocati dalla balbuzie e sono riusciti a raggiungere i loro sogni professionali e di vita, realizzando capolavori e ottenendo grande successo. Ci riferiamo sia a persone comuni che a cantanti, persone dello spettacolo e politici. Lanazione.it - Oggi è la Giornata della balbuzie: ne soffrivano anche Manzoni e Marilyn Monroe Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 - Laè un disturbo che spesso viene percepito come imbarazzante da chi lo vive in prima persona. Si tratta di una condizione che può limitare la vita delle persone, perché è associata nella maggior parte dei casi a sintomi di forte ansia e paura nel dialogare con altre persone. In realtà, è possibile vivere una vita normalissima grazie a rimedi per lae trattamenti che aiutano i soggettinti a rieducare la respirazione e ottenere un metodo che facilita la produzione delle parole. Ci sono esempi dinti che hanno superato i blocchi provocati dallae sono riusciti a raggiungere i loro sogni professionali e di vita, realizzando capolavori e ottenendo grande successo. Ci riferiamo sia a persone comuni che a cantanti, persone dello spettacolo e politici.

