Nuove date per L’Ultima Notte Rosa The final tour di Umberto Tozzi

Milano, 22 ott. (askanews) – "L'Ultima Notte Rosa The final tour" , la straordinaria tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live, dopo il grande successo del debutto a giugno alle Terme di Caracalla di Roma, dei concerti outdoor – tra cui Piazza San Marco a Venezia – e dei palasport di Milano, Torino, Firenze e Bologna, si arricchisce di un nuovo capitolo con 18 Nuove date nei teatri tra aprile e maggio 2025. Questi concerti saranno L'Ultima occasione per il pubblico di godere il repertorio di Umberto Tozzi con la prossimità e il coinvolgimento che solo lo spazio dei teatri può dare.

