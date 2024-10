Nuova illuminazione (artistica) per le torri medievali: oltre 150mila euro per fari led e luci dal basso (Di martedì 22 ottobre 2024) Continua il progetto della camminata ecologica intorno alle mura e la conseguente valorizzazione della cinta muraria. Mentre il cantiere per la realizzazione del nuovo marciapiede e delle aree verdi è giunto a piazzale Gramsci, sul resto dell'opera è arrivato il momento degli ultimi ritocchi Viterbotoday.it - Nuova illuminazione (artistica) per le torri medievali: oltre 150mila euro per fari led e luci dal basso Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Continua il progetto della camminata ecologica intorno alle mura e la conseguente valorizzazione della cinta muraria. Mentre il cantiere per la realizzazione del nuovo marciapiede e delle aree verdi è giunto a piazzale Gramsci, sul resto dell'opera è arrivato il momento degli ultimi ritocchi

Al via i lavori per una nuova illuminazione pubblica sostenibile - Il Comune di Sansepolcro si appresta a compiere una svolta decisiva verso tecnologie green e sostenibili con l’avvio del progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Grazie alla collaborazione con la Società Hera Luce, nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di sostituzione... (Arezzonotizie.it)

Sansepolcro investe nel futuro : al via i lavori per una nuova illuminazione pubblica sostenibile - I nuovi impianti a LED garantiranno una riduzione del 67% dei consumi elettrici, con un notevole beneficio sia per le casse comunali che per l'ambiente. Grazie alla collaborazione con la Società Hera Luce, nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di sostituzione di oltre 2. " . "Sansepolcro si dispone a presentarsi sotto una nuova luce," ha dichiarato il sindaco Fabrizio Innocenti. (Lanazione.it)

Città di Castello - accesa la nuova illuminazione delle mura tra Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e la palazzina Vitelli - Accesa la nuova illuminazione monumentale delle mura urbiche tra Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e la palazzina Vitelli al termine dei lavori di restauro conservativo da 1 milione e 500mila euro. Il restauro conservativo ha riguardato il tratto della cinta fortificata che si estende da piazza... (Perugiatoday.it)