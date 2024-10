Nuova avventura per Diego Maradona Jr: va ad allenare alle Canarie (Di martedì 22 ottobre 2024) Diego Maradona Jr ha già una Nuova squadra. Dopo la rescissione consensuale col Montecalcio (Eccellenza), col quale l’allenatore ha collezionato una vittoria, un pareggio e sette sconfitte, il figlio del Diez allenerà l’UD Ibarra, squadra di terza divisione spagnola delle Canarie.L'Ibarra Napolitoday.it - Nuova avventura per Diego Maradona Jr: va ad allenare alle Canarie Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)Jr ha già unasquadra. Dopo la rescissione consensuale col Montecalcio (Eccellenza), col quale l’natore ha collezionato una vittoria, un pareggio e sette sconfitte, il figlio del Dieznerà l’UD Ibarra, squadra di terza divisione spagnola delle.L'Ibarra

