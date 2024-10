Niccolò Pisilli e il sogno autarchico capitolino (Di martedì 22 ottobre 2024) A volte pasticcia, a volte è impreciso, sbaglia, fa confusione, eppure, paradossalmente, questo è un bene, il suo vero punto di forza. A vent’anni tutto questo può essere perdonato. Perché tra i giovani, in Europa a vent’anni si è meno giovani che in Italia, che hanno iniziato a giocare con una certa regolarità in Serie A, non sono molti i giocatori come Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma ha qualcosa che in molti forse non avranno mai: la voglia di essere un punto di riferimento, la mancanza quasi totale di timidezza calcistica. Non vive in campo con la paura di sbagliare, sa, forse inconsciamente, che l’errore esiste, è una possibilità. E capire questo è la via migliore per diminuire gli sbagli. Soprattutto sa che giocare a calcio vuol dire essere capace di prendersi responsabilità. Ilfoglio.it - Niccolò Pisilli e il sogno autarchico capitolino Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A volte pasticcia, a volte è impreciso, sbaglia, fa confusione, eppure, paradossalmente, questo è un bene, il suo vero punto di forza. A vent’anni tutto questo può essere perdonato. Perché tra i giovani, in Europa a vent’anni si è meno giovani che in Italia, che hanno iniziato a giocare con una certa regolarità in Serie A, non sono molti i giocatori come. Il centrocampista della Roma ha qualcosa che in molti forse non avranno mai: la voglia di essere un punto di riferimento, la mancanza quasi totale di timidezza calcistica. Non vive in campo con la paura di sbagliare, sa, forse inconsciamente, che l’errore esiste, è una possibilità. E capire questo è la via migliore per diminuire gli sbagli. Soprattutto sa che giocare a calcio vuol dire essere capace di prendersi responsabilità.

