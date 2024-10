Negli Usa un anno di Nfl costa come un mese di Serie A su Dazn. Capito come si batte il pezzotto? (Di martedì 22 ottobre 2024) Al posto del calcio, nel 2000, c’era la musica. Che, al di là delle autocertificazioni, era davvero un’industria planetaria con fatturati a enne zeri. Il pezzotto d’allora – tecnologicamente imparagonabile, certo – si chiamava Napster: nel 2000 registrava 20 milioni di utenti, e una media di 14.000 canzoni scaricate gratis ogni minuto. Molti di voi non lo ricordano (alcuni di voi nemmeno erano nati, nel 2000) ma ad un certo punto in tv cominciò a girare il seguente spot: 49 secondi di pura ansia cringissima. “Non ruberesti mai un’auto, non ruberesti mai un televisore”. “RUBARE E’ CONTRO LA LEGGE!”. E’ stato, per chi studia queste cose, il prodotto più scadente e sfottuto degli ultimi 24 anni di storia della pubblicità. Con una postilla di purissimo imbarazzo: lo spot contro la pirateria musicale fu diffuso in Europa con una soundtrack “piratata”. Ilnapolista.it - Negli Usa un anno di Nfl costa come un mese di Serie A su Dazn. Capito come si batte il pezzotto? Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Al posto del calcio, nel 2000, c’era la musica. Che, al di là delle autocertificazioni, era davvero un’industria planetaria con fatturati a enne zeri. Ild’allora – tecnologicamente imparagonabile, certo – si chiamava Napster: nel 2000 registrava 20 milioni di utenti, e una media di 14.000 canzoni scaricate gratis ogni minuto. Molti di voi non lo ricordano (alcuni di voi nemmeno erano nati, nel 2000) ma ad un certo punto in tv cominciò a girare il seguente spot: 49 secondi di pura ansia cringissima. “Non ruberesti mai un’auto, non ruberesti mai un televisore”. “RUBARE E’ CONTRO LA LEGGE!”. E’ stato, per chi studia queste cose, il prodotto più scadente e sfottuto degli ultimi 24 anni di storia della pubblicità. Con una postilla di purissimo imbarazzo: lo spot contro la pirateria musicale fu diffuso in Europa con una soundtrack “piratata”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Multe automatiche per chi guarda il calcio con il “Pezzotto” - come funzionano - . Il commissario dell’autorità garante, Massimiliano Capitanio, ha annunciato che le sanzioni arriveranno in modo automatico, con un’accelerata dunque dell’applicazione della legge 93 dello scorso anno. Leggi anche: Luce e gas, la classifica dei fornitori migliori e più affidabili secondo Altroconsumo Chi guarda le partite illegalmente utilizzando il “pezzotto”, pagherà dunque multe ... (Thesocialpost.it)

Pezzotto - multe automatiche per chi guarda le partite illegalmente : come funzionano - Con questa nuova norma viene così rinforzato il Piracy Shield, il principale strumento utilizzato per combattere le IPTV pirata. 000 FQDN e 500 indirizzi IP, ma il numero è cresciuto nella terza e nella quarta giornata di campionato”. Arrivano pessime notizie per chi segue illegalmente in streaming le partite tramite IPTV (il cosiddetto pezzotto, ndr). (Thesocialpost.it)

Multe automatiche per chi guarda la Serie A col “pezzotto” o streaming illegali : come funzionano - Multe automatico per chi segue il calcio in streaming in modo illegale sfruttando IPTV: nuovo strumento per rinforzare il Piracy Shield contro il pezzotto.Continua a leggere . (Fanpage.it)