Liberoquotidiano.it - "Miss Fallaci", la nuova imperdibile serie con Miriam Leone

(Di martedì 22 ottobre 2024)interpreta la giornalista e scrittrice Oriananellain otto puntate di 50 minuti “”, che debutterà prima su Paramont e in seguito in Rai.E' un grande lavoro di ricerca , che mette in mostra la modernità di una giovane donna , che sin da bambina, aveva deciso di fare la giornalista, in un mondo fatto solo di uomini. Caparbia, controcorrente, amata e odiata, si è fatta strada puntando su ciò che credeva giusto, come il desiderio di partecipare alla resistenza italiana e recarsi al fronte, in qualità di inviata. Ma anche lei è stata una ragazzina con i suoi timori, le sue debolezze Quando , nel '43, a Firenze ci fu un terribile bombardamento, lei e la sua famiglia si rifugiarono in una chiesa. Oriana pianse, lo fece in modo silenzioso. Il padre se ne accorse e per scuoterla le dette uno schiaffo, dicendole: una ragazza, non deve piangere mai.