Lettera43.it - Meta, test sul riconoscimento facciale su Facebook per fermare le truffe, ma non in Europa e UK

(Di martedì 22 ottobre 2024)sta preparando il ritorno sudel. Il sistema è stato disattivato nel 2021. Tre anni fa, infatti, la tecnologia era stata bloccata per problemi di privacy dalla società di Mark Zuckerberg. Ora il dietrofront, che non riguarderà tutti né tutti i continenti, almeno nella prima fase.lo riserverà inizialmente ai personaggi famosi, per ridurre o eliminare del tutto le«celeb bait», cioè quelle che sfruttano le immagini di celebrità per ingannare gli utenti e promuovere falsi investimenti. E soprattutto il sistema dinon sbarcherà in. Una scelta che è stata fatta anche per altri prodotti e sistemi sviluppati dal colosso di Zuckerberg, compresi gli occhiali intelligenti sviluppati con RayBan e Luxottica. Mark Zuckerberg (Getty Images).