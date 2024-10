Davidemaggio.it - Matthew Modine a Io Canto Generation

(Di martedì 22 ottobre 2024) A Ioarriva un ospite internazionale. Possiamo anticiparvi che nella terza puntata del talent di Canale 5, in programma domani in prima serata, ci sarà. L’attore di Stranger Things, nonchè protagonista di Full Metal Jacket, interverrà per un motivo speciale ossia in rappresentanza della New York Film Academy, che anche quest’anno garantirà al vincitore un percorso formativo nella sede di Firenze e un viaggio a New York per visitare Broadway. In studio peraltro anche Marta Viola, vincitrice della prima edizione. Nelle scorsa puntata si sono affrontate nuovamente le sei squadre capitanate da Lola Ponce, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta e i team di Mietta e Leali hanno visto l’eliminazione di uno dei propri ragazzi.