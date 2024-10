Mario Merola, il nuovo film: ecco "Il Re di Napoli" (Di martedì 22 ottobre 2024) È stato presentato ier alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle, "Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola". Il film riporta testimonianze, archivi e racconti di chi gli era più vicino e di chi lo ricorda, tra cui Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, Marisa Laurito, Maurizio De Napolitoday.it - Mario Merola, il nuovo film: ecco "Il Re di Napoli" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È stato presentato ier alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle, "Il Re. Storia e leggenda di". Ilriporta testimonianze, archivi e racconti di chi gli era più vicino e di chi lo ricorda, tra cui Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, Marisa Laurito, Maurizio De

Mario Donatone Io - bluesman latino : il docufilm in anteprima al cinema Farnese - Quarant’anni di blues raccontati da uno dei protagonisti della scena musicale romana. Questo il punto di partenza del docufilm ‘Mario Donatone, io Bluesman latino, realizzato dalla regista Gigliola Funaro, che verrà presentato in anteprima il 21 ottobre presso il cinema Farnese. È stata... (Romatoday.it)

Super Mario Bros – Il film : la recensione (senza spoiler) del lungometraggio d’animazione - Super Mario Bros. Oltre a Mario e Luigi, meritano una menzione il simpatico Toad, la determinata Principessa Peach, il nuovo amico Donkey Kong e, ovviamente, il villain per eccellenza: Bowser. Gli iconici personaggi, gli oggetti dell’universo di Mario, le terre in cui si svolgono le avventure e le celebri musiche sono rappresentati con estrema fedeltà. (Superguidatv.it)

Super Mario Bros. 2 : il sequel vedrà nuovi personaggi storici Nintendo che erano stati tagliati dal primo film - Bowser in una scena di Super Mario Bros. – Il Film troveremo una lore più dettagliata, numerosi easter eggs e personaggi storici Nintendo tagliati dal primo film. L'articolo Super Mario Bros. Inoltre, come per il primo film, sarà prodotto da Illumination, Universal Studios e Nintendo. In una recente intervista a Men’s Journal, Keegan-Michael Key, che in Super Mario Bros. (Screenworld.it)