Marche: ecco i premi e i riconoscimenti della guida del Gambero Rosso 2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultima edizione della guida del Gambero Rosso per la ristorazione italiana del 2025 ha rivelato risultati sorprendenti per la regione Marche, evidenziando l’impegno dei ristoratori locali nella qualità e nell’innovazione culinaria. Con un totale di 74 insegne recensite, il panorama gastronomico marchigiano si distingue per l’emergere di nuove realtà che affiancano i tradizionali punti di riferimento, rivelando una vivacità e una capacità di evoluzione significative. I nuovi entranti nel panorama ristorativo All’interno della guida, la regione Marche ha ottenuto 5 nuovi ingressi, un dato che sottolinea la crescita e l’ottimismo nel settore gastronomico. Gaeta.it - Marche: ecco i premi e i riconoscimenti della guida del Gambero Rosso 2025 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultima edizionedelper la ristorazione italiana delha rivelato risultati sorprendenti per la regione, evidenziando l’impegno dei ristoratori locali nella qualità e nell’innovazione culinaria. Con un totale di 74 insegne recensite, il panorama gastronomico marchigiano si distingue per l’emergere di nuove realtà che affiancano i tradizionali punti di riferimento, rivelando una vivacità e una capacità di evoluzione significative. I nuovi entranti nel panorama ristorativo All’interno, la regioneha ottenuto 5 nuovi ingressi, un dato che sottolinea la crescita e l’ottimismo nel settore gastronomico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Osterie d'Italia - le più buone delle Marche secondo la guida Slow Food - Sono 9 le Chiocciole conquistate dalla regione e c'è un ristorante che ha anche vinto il Premio Coraggio. Per ricevere il riconoscimento serve avere "conoscenza del territorio e dei piccoli produttori". (Ilrestodelcarlino.it)

Migliori videocitofoni del 2024 : modelli e marche a confronto e guida all’acquisto - Troverete, inoltre, una pratica guida all'acquisto. In commercio se ne trovano di diverse tipologie: monofamiliari, bifamiliari, condominiali. Il videocitofono è indispensabile per migliorare la sicurezza della propria abitazione. Continua a leggere . Per aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze, abbiamo stilato una classifica dei migliori videocitofoni del 2024, scegliendoli ... (Fanpage.it)

Primo dirigente Laura Pratesi alla guida della Polizia Stradale delle Marche - ANCONA - Il Compartimento Polizia Stradale per le Marche accoglie il nuovo Dirigente Reggente del Compartimento, il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Laura Pratesi. Dopo aver espletato l’incarico di Vicario del Questore di Chieti, la Dottoressa assume la reggenza del Compartimento... (Anconatoday.it)