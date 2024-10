Gamberorosso.it - L'Unione europea mette al bando i salmoni: nel Mar Baltico se ne potrà pescare il 40% in meno

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Consiglio europeo ha dato l'ok alla proposta della Commissione per la rivalutazione degli stock ittici derivanti dalla pesca nel Mar. Il nulla osta è frutto di un accordo politico che riguarda i nuovi limiti nel Marche riguarderà pesci come aringa, merluzzo, platessa, spratto e salmone, al fine di garantire stock sostenibili e un settore vitale per il futuro. L'accordo sui Tac - totali ammissibili di catture - e sulle quote nazionali per il 2025 è stato reso possibile anche grazie ai pareri scientifici forniti dal Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del mare e stabilisce i quantitativi massimi che ogni Stato membrocatturare per ogni stock ittico. Il Consiglio adotterà formalmente la decisione in una prossima sessione, una volta che il testo sarà stato finalizzato in tutte le lingue.