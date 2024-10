Luc Paganon e la musica d'oltralpe al festival organistico internazionale di Santa Maria del Passo (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la breve pausa di settembre, riparte la rassegna musicale del festival organistico internazionale di Santa Maria del Passo che allieta e accompagna il suo pubblico per l'intero anno con una variegata programmazione, offrendo occasioni di musica e spettacolo sempre nuove e propositive, non Baritoday.it - Luc Paganon e la musica d'oltralpe al festival organistico internazionale di Santa Maria del Passo Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la breve pausa di settembre, riparte la rassegnale deldidelche allieta e accompagna il suo pubblico per l'intero anno con una variegata programmazione, offrendo occasioni die spettacolo sempre nuove e propositive, non

Festival organistico in Collegiata. Domani sera la quinta edizione - f. E’ stato più volte membro di giuria in concorsi organistici. Il tema della serata sarà "Bach dopo Bach", con musiche di Bach, Schumann e Liszt nell’interpretazione del maestro Andrea Berardi. Organista, cembalista, pianista ha tenuto concerti in vari ambiti in Italia e in altri Paesi Europei. Ha sempre affiancato l’attività solistica al lavoro con altri musicisti, ritenendolo un importante ... (Ilrestodelcarlino.it)

Festival organistico internazionale - il 18 ottobre Martin Schmeding in Santa Maria Maggiore - L’APPUNTAMENTO. Sarà il quinto concerto del Festival organistico internazionale «Città di Bergamo». (Ecodibergamo.it)

7° edizione del festival organistico internazionale salesiano - Ritornano i concerti nella chiesa di San Giovanni Bosco che vedranno protagonisti il grande organo Tamburini ospitato nella chiesa, il terzo per dimensioni in Italia, e giovani talenti musicali. Debutta venerdì 18 ottobre, alle 21, con un concerto “anteprima” che vedrà esibirsi la Corale... (Bolognatoday.it)