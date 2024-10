L’intelligenza artificiale ora può usare un PC in totale autonomia (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Anthropic ha introdotto una nuova funzionalità in beta pubblica per il suo modello di intelligenza artificiale Claude 3.5 Sonnet, che consente all'IA di interagire con un computer in modo simile a un essere umano. Questa capacità, denominata "computer use", permette a Claude di analizzare lo schermo, muovere il cursore, cliccare su pulsanti e L'articolo L’intelligenza artificiale ora può usare un PC in totale autonomia proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Anthropic ha introdotto una nuova funzionalità in beta pubblica per il suo modello di intelligenzaClaude 3.5 Sonnet, che consente all'IA di interagire con un computer in modo simile a un essere umano. Questa capacità, denominata "computer use", permette a Claude di analizzare lo schermo, muovere il cursore, cliccare su pulsanti e L'articoloora puòun PC inproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L’urlo di Nobel e Oscar : “L’intelligenza artificiale sfrutta il nostro lavoro”. Lo scontro con Big Tech - Recentemente, il sindacato interno ha denunciato la condotta di un grande quotidiano, che ha prospettato la riduzione del suo staff artistico, da compensare con nuovi strumenti di intelligenza artificiale. Si annuncia lo scontro degli scontri, perché la questione sollevata da 6. Tra le firme in calce all’appello dei 6. (Quotidiano.net)

