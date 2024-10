Ilrestodelcarlino.it - "Leguminaria", innovazione e tradizione con l’Accademia italiana della cucina

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un connubio tranella cena ecumenica organizzata dal, delegazione di Macerata, ad Appignano, per "". Durante la serata, Maurizio Massi ha guidato i presenti in un viaggio alla scoperta delle proprietà nutrizionali e delle preparazioni tradizionali legate ai legumi, mentre gli studenti dell’Istituto alberghiero di Cingoli hanno preparato una serie di piatti a base di pesce e legumi. Il delegato del, Pierpaolo Simonelli, ha ringraziato chi ha contribuito al successo dell’appuntamento, in particolare il sindaco di Appignano, Mariano Calamita, la presidentePro Loco, Mariella Carnevali, e i produttori locali, oltre che professori e studenti dell’alberghiero - i quali hanno conosciuto Simonetta Varnelli, discendente di Girolamo Varnelli, a cui è dedicata la loro scuola.