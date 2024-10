Latina / Asl: la commissaria Cenciarelli annulla i cinque concorsi già indetti, le motivazioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Latina – Tutto da rifare per le prove concorsuali che, in fase di ultimazione, avrebbero dovuto scegliere i dirigenti di cinque strutture complesse dell’Asl di Latina. Sarà oggetto di impugnazione e di ricorsi al Tar la delibera numero 793 con cui il commissario straordinario dell’Asl pontina Sabrina Cenciarelli ha revocato il 17 ottobre scorso gli L'articolo Latina / Asl: la commissaria Cenciarelli annulla i cinque concorsi già indetti, le motivazioni Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Asl: la commissaria Cenciarelli annulla i cinque concorsi già indetti, le motivazioni Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 22 ottobre 2024)– Tutto da rifare per le prove concorsuali che, in fase di ultimazione, avrebbero dovuto scegliere i dirigenti distrutture complesse dell’Asl di. Sarà oggetto di impugnazione e di ricorsi al Tar la delibera numero 793 con cui il commissario straordinario dell’Asl pontina Sabrinaha revocato il 17 ottobre scorso gli L'articolo/ Asl: lagià, leTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La T Gema strapazza Latina - ma perde Chiarini. Attacco super : cinque uomini in doppia cifra - Nell’ultimo possesso del primo tempo Rossi si alza e trova la retina da distanza siderale, rosicchiando tre lunghezze agli ospiti: all’intervallo lungo è 36-48 La T Gema. Le bombe di Rossi e Guastamacchia spingono Latina in avvio, rossoblù meno chirurgici dalla distanza ma più presenti in area: Bedin, D’Alessandro e Toscano mettono a ferro e fuoco il pitturato laziale, che piazza il sorpasso sul ... (Lanazione.it)

Latina / Furto in concorso - denunciate a piede libero cinque persone - LATINA – Nella giornata di ieri, a conclusione di attività investigativa scaturita dalle denunce querele per furto sporte da 5 persone di età compresa tra i 19 e i 52 anni, di cui 4 residenti a Terracina (LT) e uno a Frosinone (FR), i Carabinieri della Stazione di Terracina (LT) hanno denunciato in stato di […] L'articolo Latina / Furto in concorso, denunciate a piede libero cinque persone ... (Temporeale.info)

Incidente stradali mortali : in drammatico aumento negli ultimi cinque anni in provincia di Latina. Lo dicono i dati Istat - Il Lazio si conferma tra le regioni italiane più colpite dal fenomeno degli incidenti stradali, con un incremento significativo dei decessi rispetto al 2019, in particolare nelle province di Roma e Latina. Solo nella provincia di Roma sono morti 71 pedoni, la cifra più alta in Italia, mentre a Latina si registrano 10 ciclisti deceduti, un dato preoccupante. (Dayitalianews.com)