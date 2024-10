La vita lussuosa di Mourinho in Turchia: vive in un hotel sfarzoso da mille euro al giorno (Di martedì 22 ottobre 2024) Mourinho ha scelto di non badare a spese durante la sua avventura al Fenerbahce: l'allenatore ha aperto le porte dell'albergo in cui vive e il personale ha raccontato qualche curiosità sulle sue abitudini. Fanpage.it - La vita lussuosa di Mourinho in Turchia: vive in un hotel sfarzoso da mille euro al giorno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ha scelto di non badare a spese durante la sua avventura al Fenerbahce: l'allenatore ha aperto le porte dell'albergo in cuie il personale ha raccontato qualche curiosità sulle sue abitudini.

Terme Merano : un Natale 2024 da vivere tra relax e novità imperdibili - Tra l’apertura del nuovo SkyBar e le esclusive Kugln Terme, i turisti potranno scoprirne le delizie culinarie e il piacere di momenti di relax. L’attenzione al dettaglio è evidente: l’area è adornata con braceri e tavoli dove gli ospiti possono godere di momenti di convivialità . Offerte natalizie presso l’hotel ImperialArt In vista delle festività , le Terme Merano collaborano con l’hotel ... (Gaeta.it)

La menopausa non è un tabù! ?Il nostro Manifesto per vivere questa fase della vita con serenità e consapevolezza - Per gestire il peso, l’alimentazione è fondamentale: è utile sostituire cereali raffinati con integrali, abbinare proteine ai carboidrati, mangiare verdura e proteine in ogni pasto, ridurre l’apporto calorico e aumentare omega-3 e magnesio. In molte parti del mondo, la TOS è ancora poco conosciuta, e spesso ci sono incomprensioni e timori riguardo ai suoi effetti. (Iodonna.it)

Il grattacielo di Dubai dove si vive “più a lungo” : ha un piano dedicato a trattamenti per la longevità - Si chiama Six Senses Dubai Marina ed è il grattacielo destinato a rivoluzionare il concetto di vita healty, il motivo? Avrà un piano dedicato a trattamenti per la longevità .Continua a leggere . (Fanpage.it)