La trattoria italiana che insegna agli americani a giocare a carte

Un volo solo andata per New York: doveva essere una consulenza di tre mesi, ma la chef Silvia Barban in cuor suo sapeva che la Grande Mela non l'avrebbe mai mollata. E così è stato: dopo aver lavorato al fianco di Giancarlo Perbellini, nel 2012 si è presentata la possibilità di partire per gli States per seguire l'apertura di Giovanni Rana Pastificio & Cucina a Chelsea Market. Così è cominciata la grande avventura stellestrisce della chef che oggi conta due ristoranti: LaRina Pastificio e Vino e l'ultimo nato, Briscola trattoria, dove insegna ai clienti a giocare a carte. Angolotti del plin, LaRina Pastificio e Vino Il pastificio e la trattoria italiana a Brooklyn «Dopo la consulenza, mi sono fermata a lavorare come sous chef da Giovanni Rana, e dopo due anni e mezzo ho ottenuto il primo lavoro da Aita» racconta la chef al Gambero Rosso.

