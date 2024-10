La lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti: «Ti ammazzo, hai paura vero?», «Anzi che non ti meno» (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche l’attrice Micaela Ramazzotti ha ritirato la sua querela per lesioni nei confronti dell’ex compagno, il regista Paolo Virzì. Lui lo aveva fatto a settembre, tre mesi dopo la lite in un ristorante di piazza Albania. Prima, aveva cercato di calmare le acque in pubblico ma aveva anche chiesto il codice rosso nei confronti di lei e dell’attuale compagno Claudio Pallitto. Presente e protagonista insieme all’altra figlia di Virzì, la 35enne Ottavia. L’inchiesta della procura di Roma si conclude quindi con una richiesta di archiviazione, che molto probabilmente verrà accettata dal giudice delle indagini preliminari. Ma intanto escono fuori i dettagli delle carte giudiziarie. A partire dalla foto che mostra una ferita sulla mano di Ottavia, i graffi sulla sua testa e la maglietta strappata della ragazza. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche l’attriceha ritirato la sua querela per lesioni nei confronti dell’ex compagno, il regista. Lui lo aveva fatto a settembre, tre mesi dopo lain un ristorante di piazza Albania. Prima, aveva cercato di calmare le acque in pubblico ma aveva anche chiesto il codice rosso nei confronti di lei e dell’attuale compagno Claudio Pallitto. Presente e protagonista insieme all’altra figlia di, la 35enne Ottavia. L’inchiesta della procura di Roma si conclude quindi con una richiesta di archiviazione, che molto probabilmente verrà accettata dal giudice delle indagini preliminari. Ma intanto escono fuori i dettagli delle carte giudiziarie. A partire dalla foto che mostra una ferita sulla mano di Ottavia, i graffi sulla sua testa e la maglietta strappata della ragazza.

