Kenya la Regione Toscana investe nel sociale

Si è tenuta la mattina del 9 Ottobre 2024 , la cerimonia di posa della prima pietra per la costruzione di un nuovo reparto di maternità presso il Malindi sub-county hospital, un'iniziativa cruciale per migliorare l'assistenza materna e neonatale nella Regione costiera del Kenya. L'iniziativa è finanziata dalla Cooperazione italiana e realizzata dalla Osc World Friends in collaborazione con il Centro di salute globale della Regione Toscana. Il Malindi sub-county hospital è uno dei principali ospedali di riferimento per la gestione di gravidanze ad alto rischio e parti complessi, tuttavia al momento le infrastrutture non sono adeguate a garantire un'assistenza sicura.

