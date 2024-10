Juventus: terza giornata di Champions League contro lo Stoccarda all’Allianz Stadium (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Juventus si prepara a scendere in campo per la terza giornata di Champions League, dove affronterà oggi allo stadio Allianz di Torino lo Stoccarda. I bianconeri hanno iniziato il torneo europeo con un ottimo slancio, raccogliendo sei punti nelle prime due partite. Dopo una convincente vittoria contro il PSV Eindhoven all’esordio e un emozionante trionfo a Lipsia per 3-2, la squadra di mister Thiago Motta è determinata a mantenere il passo e a rimanere a punteggio pieno. Juventus, il percorso in Champions League fino a ora Fino a questo momento, il cammino della Juventus nella fase a gironi di Champions League è stato positivo e incoraggiante. All’esordio, i bianconeri hanno affrontato il PSV Eindhoven, riuscendo a ottenere una vittoria convincente che ha segnato il loro arrivo nella competizione. Gaeta.it - Juventus: terza giornata di Champions League contro lo Stoccarda all’Allianz Stadium Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lasi prepara a scendere in campo per ladi, dove affronterà oggi allo stadio Allianz di Torino lo. I bianconeri hanno iniziato il torneo europeo con un ottimo slancio, raccogliendo sei punti nelle prime due partite. Dopo una convincente vittoriail PSV Eindhoven all’esordio e un emozionante trionfo a Lipsia per 3-2, la squadra di mister Thiago Motta è determinata a mantenere il passo e a rimanere a punteggio pieno., il percorso infino a ora Fino a questo momento, il cammino dellanella fase a gironi diè stato positivo e incoraggiante. All’esordio, i bianconeri hanno affrontato il PSV Eindhoven, riuscendo a ottenere una vittoria convincente che ha segnato il loro arrivo nella competizione.

