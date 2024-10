Juventus-Stoccarda, Hoeness: “Gran partita, abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo livello” (Di martedì 22 ottobre 2024) “abbiamo disputato una Gran partita sin dai primi minuti, cercando sempre di attaccare. Un gol annullato, poi un rigore sbagliato, ma alla fine siamo orgogliosi di essere riusciti a sconfiggereu na squadra che era imbattuta”. Così Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda, al termine del match vinto all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. “Questa è una vittoria che ci dà fiducia, che rende il clima più positivo nello spogliatoio. Voglio dare i meriti ai ragazzi, abbiamo lavorato tanto e quindi non bisogna stupirsi di essere giunti a questo livello. Adesso però arriva una partita importante in campionato”, ha aggiunto. Juventus-Stoccarda, Hoeness: “Gran partita, abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo livello” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “disputato unasin dai primi minuti, cercando sempre di attaccare. Un gol annullato, poi un rigore sbagliato, ma alla fine siamo orgogliosi di essere riusciti a sconfiggereu na squadra che era imbattuta”. Così Sebastian, allenatore dello, al termine del match vinto all’Allianz Stadium di Torino contro la. “Questa è una vittoria che ci dà fiducia, che rende il clima più positivo nello spogliatoio. Voglio dare i meriti ai ragazzi,e quindi non bisogna stupirsi di essere giunti a. Adesso però arriva unaimportante in campionato”, ha aggiunto.: “per” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa ci fa Hugh Grant alla partita Como-Parma? L’attore tifa la squadra comasca con il collega “Spiderman” Andrew Garfield - pic. Tra i 10 mila spettatori nella ottava giornata di campionato c’erano sia lui che Andrew Garfield, che seguito l’incontro in tribuna autorità con Raphael Varane, che ha lasciato il calcio a 31 anni circa un mese e da oggi nel cda del club. . Sta diventando virale sui social un suo scatto dallo stadio Senigallia a Como dove la star esulta al goal di Nico Paz, durante la partita contro il ... (Open.online)

Svilar : «Momento complicato. Contro l’Inter un’altra grande partita» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Queste le sue parole: «È un momento difficile e un po’ pesante. Il portiere serbo ha parlato della prestazione dei giallorossi. Juric? Una domanda a cui non so risponderti, sono solo dispiaciuto del risultato di questa sera, se giochiamo così faremo sicuramente delle vittorie. (Inter-news.it)

Milan-Udinese - Okoye sicuro di sé : “Eravamo qui per vincere. Grande partita” - Maduke Okoye, portiere bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match tra Milan e Udinese, terminato 1-0 per i rossoneri. (Pianetamilan.it)