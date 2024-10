Incendio in casa, paura per un’anziana ultracentenaria (Di martedì 22 ottobre 2024) Momenti di paura a Sonnino per un Incendio divampato in un’abitazione al cui interno si trovava un’anziana ultracentenaria subito soccorsa. La segnalazione al 112 è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 ottobre, e sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i Latinatoday.it - Incendio in casa, paura per un’anziana ultracentenaria Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Momenti dia Sonnino per undivampato in un’abitazione al cui interno si trovavasubito soccorsa. La segnalazione al 112 è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 ottobre, e sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i

Incendio sull’Aurelia - due camion avvolti dalle fiamme : paura ma nessun ferito - Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Paura e caos nel pomeriggio, lungo la statale Aurelia all’altezza del chilometro 81. (Thesocialpost.it)

Paura in strada - principio di incendio al motore di un furgone - Vigili del fuoco volontari di Lavis sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18, a causa di un principio di incendio che ha interessato un furgone nella zona industriale di Lavis. I pompieri, sul posto con Aps e botte di rifornimento, in breve tempo hanno domato il... (Trentotoday.it)

Incendio in appartamento - paura in città - Tarantini Time QuotidianoMomenti di panico questa sera a Taranto per un incendio divampato in un appartamento in via Lucania. Fortunatamente in casa non vi erano persone, ignote ancora le cause del rogo, tra le ipotesi un cortocircuito. Sul posto carabinieri, 118 e Vigili del fuoco per domare le fiamme visibili dall’esterno. (Tarantinitime.it)