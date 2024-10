#iltempodioshø (Di martedì 22 ottobre 2024) McDonald's, una delle aziende americane più iconiche, è entrata nella campagna presidenziale, a pochi giorni dal voto del prossimo 5 novembre. A "trascinare" la celebre catena di fast food nell'arena politica è stato il candidato repubblicano Donald Trump. Il tycoon, infatti, durante la sua tappa domenicale nello stato chiave della Pennsylvania, si è fermato in uno dei punti vendita della catena e ha indossato un grembiule da addetto alle fritture. Iltempo.it - #iltempodioshø Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) McDonald's, una delle aziende americane più iconiche, è entrata nella campagna presidenziale, a pochi giorni dal voto del prossimo 5 novembre. A "trascinare" la celebre catena di fast food nell'arena politica è stato il candidato repubblicano Donald Trump. Il tycoon, infatti, durante la sua tappa domenicale nello stato chiave della Pennsylvania, si è fermato in uno dei punti vendita della catena e ha indossato un grembiule da addetto alle fritture.

