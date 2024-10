Ilfattoquotidiano.it - Il Viminale impugna i giudici di Roma in Cassazione. Il ricorso: “Decisioni errate che travisano la sentenza della Corte Ue”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non solo il nuovo decreto. All’indomani del Cdm che ha reso norma primaria la lista dei Paesi sicuri arrivano anche i ricorsi delcontro i decreti deidiche hanno invalidato i trattenimenti in Albania dei 12 egiziani e bangladesi applicando l’ormai notadi Giustizia Ue. Nel testo dei ricorsi presentati inl’avvocatura dello Stato non usa parole meno pensanti di quelle sentite ieri in conferenza stampa dal Guardasigilli Nordio, che ha accusato idi non aver compreso laUe, di averla applicata in modo parziale con motivazioni carenti. In altri termini, i ricorsi fanno lo stesso, parlando di “ordinanzee ingiuste“, viziate da motivazione apparente, addirittura in violazionestessa direttiva europea 32/2013 al centroUe applicata daini.