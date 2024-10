Lanazione.it - Il territorio aretino durante l’età moderna con la Società storica

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi con il ciclo di conferenze sui feudi del, organizzato dallacon il patrocinio del Comune di Arezzo. Alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, Moreno Massaini parla della contea di Urbech, oggi Papiano nel Comune alto-casentinese di Pratovecchio Stia. Curato da Luca Berti, il ciclo si propone di indagare struttura, rilevanza e consistenza dell’istituto feudale nella Toscana, e in particolare nel, fino alla fine del Settecento, prima con i Medici, poi con gli Asburgo-Lorena subentrati nel 1737 nel governo del granducato. La contea di Urbech ha avuto un forte intreccio in termini sia territoriali che istituzionali con le signorie feudali di Porciano e di Palagio (Stia), anch’esse appannaggio dei conti Guidi del ramo di Modigliana.