Il pugile Oliva si racconta e sprona gli studenti | A testa alta

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Ogni volta che la vita vi mette al tappeto piantate i piedi a terra, tornate a combattere e non smettete di inseguire i vostri sogni. E’ sempre possibile rinascere. Ma servono determinazione, disciplina e impegno”. Lo sottolinea il campione di pugilato Patrizionel confronto con glidell’Ic Aurigemma di Monteforte e dell’Ic Don Milani-Covotta di Ariano, al termine dello spettacolo “Educazione, formazione e valore: Patrizio vs” promosso in collaborazione con il Ministero dello Sport e i Giovani e l’Unione Stampa Sportiva Italiana, prodotto da Maurizio Marino, in scena questa mattina al Partenio.