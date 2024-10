Il proprietario di Tranmere alimenta le voci sull’acquisizione del rapper con l’osservazione “ASAP”. (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-22 16:57:31 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’ex capo della FA Palios, che ha acquistato il club nel 2014, non ha confermato se il rapper, 36 anni, sia stato coinvolto nell’acquisizione durante un’intervista con Sky Sports. Ma quando gli è stato chiesto in quale arco di tempo vorrebbe concludere un accordo per i nuovi proprietari di Tranmere, ha risposto con un sorriso sul volto: “AL PIÙ PRESTO”. Ha anche detto: “Non è stato un segreto negli ultimi due anni che abbiamo cercato di attirare investimenti nel club, anche se non siamo formalmente in vendita. “Fa parte della strategia che abbiamo adottato mentre guidiamo il club alla fase successiva. “Anche se non sto confermando che A$AP Rocky faccia parte di un consorzio in un modo o nell’altro, ci sono un certo numero di persone là fuori. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-22 16:57:31 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’ex capo della FA Palios, che ha acquistato il club nel 2014, non ha confermato se il, 36 anni, sia stato coinvolto nell’acquisizione durante un’intervista con Sky Sports. Ma quando gli è stato chiesto in quale arco di tempo vorrebbe concludere un accordo per i nuovi proprietari di, ha risposto con un sorriso sul volto: “AL PIÙ PRESTO”. Ha anche detto: “Non è stato un segreto negli ultimi due anni che abbiamo cercato di attirare investimenti nel club, anche se non siamo formalmente in vendita. “Fa parte della strategia che abbiamo adottato mentre guidiamo il club alla fase successiva. “Anche se non sto confermando che A$AP Rocky faccia parte di un consorzio in un modo o nell’altro, ci sono un certo numero di persone là fuori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Baby Gang assolto in Appello: “Rapina non è impresa da ricco rapper disturbato” - (Adnkronos) – Baby Gang assolto in Appello perché "le modalità della rapina appaiono assai più simili ad analoghi episodi verificatisi nell'ambito del piccolo spaccio che non ad una stravagante impres ... (webmagazine24.it)

X-Factor, Manuel Agnelli lancia una bella frecciatina a Fedez: avete sentito cosa ha detto? - Cosa ha detto Manuel Agnelli su Fedez? Il giudice di X-Factor sembra aver servito una frecciatina al rapper di Rozzano ... (donnapop.it)

Baby Gang assolto dall'accusa di rapina: "Non ci sono le prove" - Non sarebbero stati effettuati i "doverosi approfondimenti di indagine", si legge ancora nelle motivazioni, così le indagini non hanno considerato come avrebbero dovuto altri soggetti potenzialmente ... (milanotoday.it)