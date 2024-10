Il Politecnico nell’area della Goccia: il cronoprogramma. “Primi cantieri chiusi nel 2026” (Di martedì 22 ottobre 2024) Un cronoprogramma diviso in due fasi ravvicinate (la prima con scadenza 2026, la seconda con scandenza 2028), un quadro economico che va consolidandosi con i 45 milioni di euro messi nero su bianco dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nessuna affinità procedurale e progettuale con gli interventi di rigenerazione urbana attualmente in stallo perché coinvolti nelle indagini della procura, perlomeno non secondo i diretti interessati: i cantieri per il nuovo campus universitario del Politecnico di Milano nell’area della Goccia sembra possano procedere spediti. Ilgiorno.it - Il Politecnico nell’area della Goccia: il cronoprogramma. “Primi cantieri chiusi nel 2026” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Undiviso in due fasi ravvicinate (la prima con scadenza, la seconda con scandenza 2028), un quadro economico che va consolidandosi con i 45 milioni di euro messi nero su bianco dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nessuna affinità procedurale e progettuale con gli interventi di rigenerazione urbana attualmente in stallo perché coinvolti nelle indaginiprocura, perlomeno non secondo i diretti interessati: iper il nuovo campus universitario deldi Milanosembra possano procedere spediti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Politecnico nell’area della Goccia: il cronoprogramma. “Primi cantieri chiusi nel 2026” - Milano, il Ministero dell’Infrastrutture stanzia 45 milioni. In arrivo residenze per 500 studenti, un laboratorio per l’Intelligenza Artificiale e un grande bosco urbano ... (ilgiorno.it)

Qual'è il cronoprogramma dei lavori dello stadio? - Secondo il consigliere comunale Francesco Casini (Italia Viva) all'Artemio Franchi si lavora senza un piano temporale ... (nove.firenze.it)

CASINI (CAPOG. IV), Cronoprogramma lavori Franchi non esiste - Il consigliere comunale, capogruppo di IV in Consiglio comunale, sottolinea l' "ennesimo rinvio per la risposta alla richiesta all’Amministrazione Comunale di Firenze in merito ... (firenzeviola.it)