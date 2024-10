Il Museo Tecnico Navale della Spezia riapre l’accesso alla Sala delle Polene grazie al nuovo ascensore (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Museo Tecnico Navale della Spezia ha recentemente riattivato il suo ascensore interno, garantendo così la possibilità di visitare la suggestiva Sala delle Polene anche a persone con difficoltà motorie. Questo importante intervento di manutenzione è stato il risultato di una collaborazione tra le autorità locali e l’associazione Afrodite odv, evidenziando l’importanza dell’accessibilità nei luoghi di cultura. il ruolo dell’ammiraglio leonardo merlini L’ammiraglio Leonardo Merlini, direttore del Museo Tecnico Navale, ha avuto un ruolo cruciale nell’accoglimento della richiesta proveniente dalla Consulta provinciale disabili. Durante un incontro ufficiale con il presidente della consulta stessa, Mauro Bornia, Merlini ha sottolineato l’importanza di garantire l’accesso a tutti i visitatori, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche. Gaeta.it - Il Museo Tecnico Navale della Spezia riapre l’accesso alla Sala delle Polene grazie al nuovo ascensore Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilha recentemente riattivato il suointerno, garantendo così la possibilità di visitare la suggestivaanche a persone con difficoltà motorie. Questo importante intervento di manutenzione è stato il risultato di una collaborazione tra le autorità locali e l’associazione Afrodite odv, evidenziando l’importanza dell’accessibilità nei luoghi di cultura. il ruolo dell’ammiraglio leonardo merlini L’ammiraglio Leonardo Merlini, direttore del, ha avuto un ruolo cruciale nell’accoglimentorichiesta proveniente dConsulta provinciale disabili. Durante un incontro ufficiale con il presidenteconsulta stessa, Mauro Bornia, Merlini ha sottolineato l’importanza di garantirea tutti i visitatori, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un tecnico del museo vede due lattine e le butta nella spazzatura : ma era l’opera d’arte di Alexandre Lavet - Stava sostituendo il tecnico abituale del museo, che invece conosce bene l’edificio e le sue esposizioni. Attimi di panico al Museo Lam, con sede a Lisse, nei Paesi Bassi. L’opera di Lavet ha richiesto molto tempo e impegno per essere creata. Alla stampa è stato detto che “il museo non nutre alcun rancore nei confronti del tecnico dell’ascensore che ha commesso l’errore. (Ilfattoquotidiano.it)

Olanda - il tecnico del museo butta nel cestino due lattine di birre. Ma erano un’opera d’arte contemporanea - Un’opera d’arte che rappresentava due lattine di birra all’interno dell’ascensore è sparita da un momento all’altro. «Il tema della nostra collezione è il cibo e il consumo», ha detto alla Bbc il direttore del museo Sietske van Zanten, convinto che «la nostra arte incoraggia i visitatori a vedere gli oggetti di tutti i giorni sotto una nuova luce». (Open.online)

Olanda - il tecnico del museo butta nel cestino due lattine di birre. Ma erano un’opera d’arte contemporanea - Quando i curatori del museo se ne sono accorti, hanno subito attivato la ricerca. L’opera in questione s’intitola «All The Good Times We Spent Together» ed è dell’artista francese Alexandre Lavet. Ce le aveva gettate un operaio incaricato della manutenzione dell’ascensore stesso, che credeva si trattasse di residui lasciati lì da qualche visitatore incivile. (Open.online)