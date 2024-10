Il governo vuole allargare le maglie della tassa sui servizi digitali (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di manovra, tempo di ridefinizione delle tasse. Per quanto riguarda il 2025, il governo sta pensando di allargare il campo di applicazione della digital service tax, ovvero quell’imposta che – un tempo – si applicava a tutte quelle imprese di servizi digitali, stabilendo il quantitativo del 3% di aliquota rispetto al fatturato. Tuttavia, la vecchia web tax prevedeva anche un requisito per l’applicazione di questo 3%, ovvero che l’azienda tassata avesse un fatturato da almeno 750 milioni di euro: l’intenzione, secondo quanto rilevato dagli osservatori del settore, sarebbe quella di rimuovere il tetto dei 750 milioni di euro e di estendere la digital service tax a tutti gli operatori che – effettivamente – offrono servizi digitali. Giornalettismo.com - Il governo vuole allargare le maglie della tassa sui servizi digitali Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di manovra, tempo di ridefinizione delle tasse. Per quanto riguarda il 2025, ilsta pensando diil campo di applicazionedigital service tax, ovvero quell’imposta che – un tempo – si applicava a tutte quelle imprese di, stabilendo il quantitativo del 3% di aliquota rispetto al fatturato. Tuttavia, la vecchia web tax prevedeva anche un requisito per l’applicazione di questo 3%, ovvero che l’aziendata avesse un fatturato da almeno 750 milioni di euro: l’intenzione, secondo quanto rilevato dagli osservatori del settore, sarebbe quella di rimuovere il tetto dei 750 milioni di euro e di estendere la digital service tax a tutti gli operatori che – effettivamente – offrono

