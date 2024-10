Il Carnevale di tutti. Cambio generazionale: si cercano giovani per l’organizzazione (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Carnevale di Ascoli spalanca le porte ai giovani per un coinvolgimento attivo e di collaborazione dal punto di vista organizzativo. Un’apertura alle nuove generazioni e, in particolare, alle associazioni giovanili che vorranno fare un passo avanti e rendersi utili nella preparazione delle prossime edizioni della kermesse carnascialesca ascolana. Il messaggio, forte e chiaro, arriva dal presidente Marco Olori e da tutto il direttivo dell’associazione ’Il Carnevale di Ascoli’ e si concretizza attraverso la pubblicazione, sul sito internet ufficiale della manifestazione (www.Carnevalediascoli. Ilrestodelcarlino.it - Il Carnevale di tutti. Cambio generazionale: si cercano giovani per l’organizzazione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildi Ascoli spalanca le porte aiper un coinvolgimento attivo e di collaborazione dal punto di vista organizzativo. Un’apertura alle nuove generazioni e, in particolare, alle associazionili che vorranno fare un passo avanti e rendersi utili nella preparazione delle prossime edizioni della kermesse carnascialesca ascolana. Il messaggio, forte e chiaro, arriva dal presidente Marco Olori e da tutto il direttivo dell’associazione ’Ildi Ascoli’ e si concretizza attraverso la pubblicazione, sul sito internet ufficiale della manifestazione (www.diascoli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carnevale di Ascoli, porte aperte ai giovani. Ecco l’avviso - Manifestazione di interesse da parte di tutte le realtà giovanili cittadine interessate ad essere inserite in una specifica anagrafica per poi essere coinvolte nelle varie attività legate alla realizz ... (picenooggi.it)

Mattarella a Regioni: affrontare transizione ecologica come i giovani - Bari, 20 ott. (askanews) – “Vorrei dire che tutti dovremmo affrontare il tema della transizione ecologica con la determinazione che caratterizza l’approccio dei più giovani, cui è chiaro come la natur ... (gazzettajonica.it)

Il Carnevale di Ascoli apre le porte ai giovani con un avviso per la fase organizzativa dell'edizione 2025 - Il Carnevale di Ascoli spalanca le porte ai giovani per un coinvolgimento attivo e di collaborazione dal punto di vista organizzativo. Un’apertura alle nuove generazioni e, in particolare, alle ... (picenotime.it)