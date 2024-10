Anteprima24.it - Iannone (FDI): “De Luca continua a raccontare bugie sui Pronto Soccorso”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è un turista in giro per l’Italia che da Bergamo a Bari raccontacon un copione che non convince neanche il suo partito. Il Pd lo ha scaricato ed evidentemente si sta già adattando alla nuova dimensione di pensionato ed opinionista con tanto di bagaglio Alviero Martini zeppo di fandonie. Dice che la Campania è stata derubata di fondi ma c’erano i governi che lui ha sostenuto, c’era il figlio a votare le fiducie; i governi dei suoi amici avrebbero creato la crisi sanitaria ma c’è una colpa preventiva dell’autonomia. Ci sarebbe da ridere se non fosse che Deinvece di fare il Governatore, per cui è pagato dai Campani, pensa a fare la lotta per la sua poltrona a cui è patologicamente attaccato. Non è consentito fare terrorismo psicologico per mascherare il suo decennale fallimento”.