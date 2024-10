Hezbollah, 'razzi contro base Mossad e batteria Iron Dome' (Di martedì 22 ottobre 2024) Hezbollah ha annunciato di aver lanciato una «raffica di razzi» contro la base dell’Unità 8200 a Tel Aviv, presso il quartier generale del Mossad, e di aver "sparato contro la batteria dell’Iron Dome» (il sistema di difesa antiaereo) nel centro di Israele, nell’area di Tel Aviv. Lo riferiscono i media israeliani. Una «salva di razzi» ha preso di mira la «base navale Stella Maris a nord-ovest Feedpress.me - Hezbollah, 'razzi contro base Mossad e batteria Iron Dome' Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024)ha annunciato di aver lanciato una «raffica diladell’Unità 8200 a Tel Aviv, presso il quartier generale del, e di aver "sparatoladell’» (il sistema di difesa antiaereo) nel centro di Israele, nell’area di Tel Aviv. Lo riferiscono i media israeliani. Una «salva di» ha preso di mira la «navale Stella Maris a nord-ovest

Hezbollah - 'razzi contro base Mossad e batteria Iron Dome' - E' la seconda volta in poche ore che Hezbollah prende di mira la base dell'intelligence dell'Unità 8200 dell'esercito israeliano. Lo riferiscono i media israeliani. Hezbollah ha annunciato di aver lanciato una "raffica di razzi" contro la base dell'Unità 8200 a Tel Aviv, presso il quartier generale del Mossad, e di aver "sparato contro la batteria dell'Iron Dome" (il sistema di difesa antiaereo) ... (Quotidiano.net)

Guerra Israele-Libano - news in diretta : Hezbollah : “Razzi sui sobborghi di Tel Aviv”. A Beirut raid contro ospedale fa 4 morti e 24 feriti - Oggi incontro Blinken-Netanyahu. Continua a leggere . Sirene d'allarme a Tel Aviv. Ospedale Beirut, raid Israele fa 4 morti, tra cui un bambino, e 24 feriti. Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza. (Fanpage.it)

Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah - le ultime notizie | DIRETTA - Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, martedì 22 ottobre Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 22 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. DIRETTA In aggiornamento . (Tpi.it)