(Di martedì 22 ottobre 2024) Berlino, 22 ott – (Xinhua) – La casa automobilistica tedescaha ribadito la sua opposizione aiprevisti dall’Unione Europea (UE) sui veicoli elettrici (EV), invitando al’attuazione di queste misure molto controverse per evitare di danneggiare gli interessi di entrambe le parti. “Abbiamo bisogno di piu’ libero scambio, non di ulteriori barriere”, ha riferito ieri l’amministratore delegato diOla Kaellenius alla testata tedesca “Bild”. Kaellenius ha sottolineato che iproposti non migliorerebbero la competitivita’ globale dell’UE, fondamentale per il successo della trasformazione del blocco e per la crescita economica a lungo termine. Con l’avvicinarsi della data limite per iprevisti, Kaellenius ha invitato l’UE a cercare una soluzione equilibrata che vada a vantaggio di entrambe le parti.