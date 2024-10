G7: le imprese si impegnano nella cooperazione internazionale per il sostegno all’Africa (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nei recenti dibattiti sulla cooperazione internazionale, il tema dell’assistenza ai Paesi più in difficoltà è diventato centrale. Durante il G7 Industry Stakeholder Conference, tenutosi a Pescara, Emma Marcegaglia ha espresso un forte impegno da parte delle imprese e dei Paesi membri del G7 nel sostenere le nazioni in via di sviluppo, con un focus particolare sull’Africa. Questo incontro si inserisce in un contesto economico globale dove le disuguaglianze aumentano, e dove la responsabilità di alleviare le difficoltà ricade non solo sui governi, ma anche sul settore privato. L’impegno dei Paesi del G7 nella cooperazione Il G7, composto da alcune delle economie più sviluppate del mondo, ha un ruolo cruciale nel fornire assistenza ai Paesi in difficoltà. Gaeta.it - G7: le imprese si impegnano nella cooperazione internazionale per il sostegno all’Africa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nei recenti dibattiti sulla, il tema dell’assistenza ai Paesi più in difficoltà è diventato centrale. Durante il G7 Industry Stakeholder Conference, tenutosi a Pescara, Emma Marcegaglia ha espresso un forte impegno da parte dellee dei Paesi membri del G7 nel sostenere le nazioni in via di sviluppo, con un focus particolare sull’Africa. Questo incontro si inserisce in un contesto economico globale dove le disuguaglianze aumentano, e dove la responsabilità di alleviare le difficoltà ricade non solo sui governi, ma anche sul settore privato. L’impegno dei Paesi del G7Il G7, composto da alcune delle economie più sviluppate del mondo, ha un ruolo cruciale nel fornire assistenza ai Paesi in difficoltà.

