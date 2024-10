Lanazione.it - Festività Babbo Natale ha scelto Pontedera

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo le edizioni di Chianciano Terme e Montecatini Terme, la celebre manifestazione sulsi sposta nella città della Vespa, con l’innaugurazione in programma sabato 16 novembre. La magia dell’atmosfera natalizia, dalla metà del mese di Novembre, si diffonderà nella città dicon la presenza della Baita di, quello con la barba vera che non solo accoglie a braccia aperte i bambini per ascoltare i loro desideri per ilma che porta doni speciali durante tutto l’anno come membro di un’importante associazione di volontariato.